У Poco розповіли, коли представлять свій новий смартфон

Ставши самостійним брендом, компанія Poco приступила до активної піар-акції своїх планів з випуску нових смартфонів. Після заяви про випуск щонайменше трьох пристроїв протягом поточного року, представники компанії підтвердили дату презентації наступника Pocophone F1, представленого ще 2018 році.

В офіційному блозі компанії у твіттері пресслужба вендора закликала користувачів "не довіряти витокам, і прислухатися до достовірної інформації". І тут відразу ж опублікувала тизер, цитуючи глави бренду Манмохана Чандола:

Ми представимо наш новий смартфон у наступному місяці, – Poco.

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Інсайдери відразу ж пов'язали майбутню презентацію з виходом моделі Poco X2, "живі" фотографії якої вже публікувалися в мережі. В інтерв'ю журналістам генеральний директор компанії зазначив, що новий флагманський смартфон компанії стане оптимальним з точки зору співвідношення ціни і якості, а також отримає великий обсяг оперативної пам'яті, а також високопродуктивний процесор.

Що стосується планів Poco з випуску доступніших гаджетів, то представники компанії пообіцяли надати більше подробиць про них найближчим часом.

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