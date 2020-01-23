У мережі з'явилось перше "живе" фото Poco X2

Після того, як Poco став незалежним брендом, керівництво компанії заявило, що планує представити відразу декілька нових смартфонів вже у цьому році. Найбільш очікуваною новинкою залишається наступник Pocophone F1, фотографію якого виклали в мережу інсайдери.

За даними інформаторів, Poco планує випустити відразу три нові пристрої: Poco F2, Poco F2 Lite і Poco X2. Саме модель Poco X2 може стати першою, яку компанія представить найближчим часом.

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На одному з польських сайтів з'явилася "жива" фотографія неанонсованого гаджета, а також кілька скріншотів, імовірно отриманих з Poco X2.

Судячи зі знімка, новинка отримає дві фронтальні камери, врізані у дисплей. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 10 з глобальною версією прошивки MIUI 11.

Інсайдери також припускають, що Poco X2 може отримати ідентичні з анонсованим минулого місяця Redmi K30 4G характеристики: процесор Snapdragon 730G з частотою 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті і аж до 256 ГБ вбудованого накопичувача, а для індійського ринку Poco просто перейменує Redmi K30 на Poco X2.

За даними польського ресурсу, що опублікував витік, смартфон не отримає підтримку частоти оновлення зображення на дисплеї у 120 Гц. Невідомо, чи планує виробник оснастити новинку NFC-модулем. Про терміни виходу смартфона офіційної інформації поки немає. Також залишається під сумнівом можливість виходу пристрою на глобальний ринок.

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