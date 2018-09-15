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У Лондоні провалився експеримент з повністю безкоштовним та анонімним Wi-Fi

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Безкоштовний Wi-Fi - фото 1
Безкоштовний Wi-Fi / pexels

По всьому Лондону були встановлені комунікаційні центри, де можна було безкоштовно і анонімно зателефонувати, зарядити телефон, а також роздавася безкоштовного Wi-Fi, який не вимагав реєстрації в мережі. Але це викликало несподіваний сплеск злочинності.

Компанія BT Group встановила "цифрові кіоски InLinkUK" по всьому Лондону. В їхній функціонал входили безкоштовні і анонімні дзвінки, роздача Wі-fi без реєстрації в мережі і безкоштовна док-станція для підзарядки гаджетів.

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Всі апарати фінансуються за рахунок доходів від реклами. Вони повинні були показувати 438 годин реклами в рік на спеціальному дисплеї. Місце на дисплеї безкоштовно виділено для місцевої муніципальної влади і відображення міських новин. Уряд Великобританії вже планував розставити "цифрові кіоски" по всій країні, але несподіваний сплеск злочинності переконав їх.

Цифровий кіоск InLinkUK - фото 276091
Цифровий кіоск InLinkUK

Як повідомляють лондонські поліцейські, що після встановлення InLinkUK різко зросла злочинність. Близько 90% безкоштовних дзвінків були пов'язані з продажем наркотиків, а також дзвінки були використані для координації кількох пограбувань і вбивств.

Через це уряд Лондона почав відхиляти заявки на заміну старих телефонних будок на InLinkUK. Але поліція скептично ставиться до такого рішення. "Ніхто ж не забороняє провулки і двори, де наркодилери часто збувають свій товар", – жартують поліцейські.

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Джерело: eandt.theiet
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