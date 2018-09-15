У Лондоні провалився експеримент з повністю безкоштовним та анонімним Wi-Fi

По всьому Лондону були встановлені комунікаційні центри, де можна було безкоштовно і анонімно зателефонувати, зарядити телефон, а також роздавася безкоштовного Wi-Fi, який не вимагав реєстрації в мережі. Але це викликало несподіваний сплеск злочинності.

Компанія BT Group встановила "цифрові кіоски InLinkUK" по всьому Лондону. В їхній функціонал входили безкоштовні і анонімні дзвінки, роздача Wі-fi без реєстрації в мережі і безкоштовна док-станція для підзарядки гаджетів.

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Всі апарати фінансуються за рахунок доходів від реклами. Вони повинні були показувати 438 годин реклами в рік на спеціальному дисплеї. Місце на дисплеї безкоштовно виділено для місцевої муніципальної влади і відображення міських новин. Уряд Великобританії вже планував розставити "цифрові кіоски" по всій країні, але несподіваний сплеск злочинності переконав їх.

Цифровий кіоск InLinkUK

Як повідомляють лондонські поліцейські, що після встановлення InLinkUK різко зросла злочинність. Близько 90% безкоштовних дзвінків були пов'язані з продажем наркотиків, а також дзвінки були використані для координації кількох пограбувань і вбивств.

Через це уряд Лондона почав відхиляти заявки на заміну старих телефонних будок на InLinkUK. Але поліція скептично ставиться до такого рішення. "Ніхто ж не забороняє провулки і двори, де наркодилери часто збувають свій товар", – жартують поліцейські.

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