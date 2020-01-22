У ПАР чоловік живе в бочці заради рекорду: епічні фото

Житель Південно-Африканської республіки Вернон Крюгер вирішив встановити незвичайний рекорд. Чоловік має намір якомога довше прожити в бочці, яка піднята на висоту у 25 метрів над землею.

У новому "житлі" відчайдуха просидів вже 68 днів, тим самим встановивши свій особистий рекорд – в 1997 році чоловік прожив в бочці 54 дні.

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Крюгеру нудьгувати ніколи. Він направо і наліво роздає інтерв'ю численним журналістам, а також активно спілкується в соціальних мережах, час від часу роблячи з бочки прямі ефіри.

Чоловік розповів, що є найскладнішим під час життя в бочці. Виявляється, це сон. "Я не можу витягнутися, я повинен лежати в позі ембріона, і навіть це практично неможливо, тому що простір дійсно крихітний. Я прокидаюся від болю", – поділився він з репортерами.

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