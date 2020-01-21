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Немовля вперше скуштувало морозиво: його реакція безцінна

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Малюк не зміг відірватися від смаколика - фото 1
Малюк не зміг відірватися від смаколика

У мережі залишаються дві категорії роликів, які зворушують практично будь-якого. Мова йде про котів, а також немовлят. Власне, про малюка, який уперше в житті поласував морозивом, ми й розповімо далі.

Якщо хочете, аби ваш пост лайкнули, а також залишили під ним десяток милих коментарів – у ньому обов'язково має бути або пухнастик, або немовля.

І ще: Геніальний рецепт канапки розвеселив мережу

Публікацію, яка має назву "Немовля вперше куштує морозиво", виклали у мережі Reddit. Менш, ніж за добу її переглянули понад 100 тисяч разів, а також залишили під нею поза 3 тисячі коментарів.

Чому відео стало вірусним? А тому, що реакція малюка настільки крута, що повз неї не зміг пройти жоден користувач мережі.

Ви просто гляньте, наскільки міцно дитя вхопилося за літній смаколик. Тепер ми знаємо, що в армії фанатів морозива є ще один палкий прихильник ;)

Baby's first taste of ice cream from r/funny

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Джерело: Reddit
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