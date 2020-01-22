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12 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт)
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Ентузіасти з Іспанії і Нової Зеландії приготували, ймовірно, перший у світі сендвіч із Землею.
Етьєн Нод, 19-річний студент-інформатик з Нової Зеландії, вичислив, що протилежна Окленду географічна точка розташована на півдні Іспанії, між Кадісом і Малагою.
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Студент знайшов на платформі Reddit соратника з Іспанії. На експеримент погодився 34-річний шеф-кухар Анхель Сьєрра. Напарники домовилися і в обумовлений час приклали до землі скибочки хліба для сендвічів. За їхніми розрахунками, гігантський сендвіч розділяють близько 12 700 км "начинки".
До речі, ви теж можете визначити географічну точку, яка розташована на протилежному кінці Землі щодо вашої локації.
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