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12 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт)

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12 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт) - фото 1

Ентузіасти з Іспанії і Нової Зеландії приготували, ймовірно, перший у світі сендвіч із Землею.

Етьєн Нод, 19-річний студент-інформатик з Нової Зеландії, вичислив, що протилежна Окленду географічна точка розташована на півдні Іспанії, між Кадісом і Малагою.

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Студент знайшов на платформі Reddit соратника з Іспанії. На експеримент погодився 34-річний шеф-кухар Анхель Сьєрра. Напарники домовилися і в обумовлений час приклали до землі скибочки хліба для сендвічів. За їхніми розрахунками, гігантський сендвіч розділяють близько 12 700 км "начинки".

12 700 км начинки: іспанець і новозеландець зробили сендвіч з Землею (фотофакт) - фото 381423

До речі, ви теж можете визначити географічну точку, яка розташована на протилежному кінці Землі щодо вашої локації.

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Джерело: europapress
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