У Палаті мір і ваг з'явиться новий еталон кілограма

Замість платинового циліндра тепер буде використовуватися пристрій під назвою "баланс Кіббла".

Міжнародне бюро мір і ваг (BIPM) збирається замінити сучасний еталон кілограма новим, маса якого не буде змінюватися з плином часу.

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Чинний еталон кілограма був створений у 1889 році. Це циліндр діаметром 39,17 міліметра і такою ж висотою, виготовлений зі сплаву платини й іридію у співвідношенні 90% до 10%.

Також були створені 80 копій еталона для різних країн. Маси копій порівнюють з еталонним циліндром кожні 40 років. Виявилося, що ця величина коливається: розбіжності в масі копії та еталона може досягати 50 мікрограмів. Це пояснюється тим, що платина притягує всі забруднюючі речовини з повітря, і циліндр стає важчим.

Рішення приймуть 16 листопада / Second Nexus

Очікується, що 130-річний еталон буде замінений пристроєм під назвою "баланс Кіббла", який у 1988 році розробив британський фізик Роберт Кіббл.

Інструмент схожий на ваги, але зважуваний об'єкт на них врівноважується електромагнітними силами. "Електронний кілограм" буде незмінним – як постійна Планка.

Одна з причин змін – турбота про міжнародну безпеку. Якщо завтра павільйон де Бретейль [тут зберігається еталон, Париж] згорить, а еталон кілограма розплавиться, у нас більше не буде можливості перевірити справжність вимірювань. Це вдарить по всій метричній системі і у світі запанує хаос, – каже колишній колега Кіббла Ян Робінсон.

Офіційно рішення буде прийнято на спеціальному засіданні Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM) 16 листопада 2018 року, але всі дебати вже завершені.

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