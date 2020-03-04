У Нью-Йорку заборонили пластикові пакети

У штаті Нью-Йорк з 1 березня набула чинності заборона на використання одноразових поліетиленових пакетів. Штрафувати за недотримання заборони не будуть до 1 квітня.

Так, тепер в магазинах, супермаркетах та інших торговельних точках перестануть видавати безкоштовні целофанові пакети з метою зменшити кількість відходів. Замість цього покупці зможуть придбати паперові сумки.

І ще: Через коронавірус в Китаї знизився рівень забруднення повітря: інфографіка

Багато жителів штату незадоволені новою забороною. Одні вважають, що вона ускладнить життя літнім і людям з інвалідністю, інші називають це рішення непрактичним в реаліях багатомільйонного населення, а також стверджують, що дотримання заборони буде складно забезпечити.

Читайте також: У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів