У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів

У ресторанах популярного фастфуду KFC, що розташовані у Лівані і ОАЕ, почали робити серветки зі всієї наявної паперової продукції, спробувати нові гігієнічні засоби зможуть всі відвідувачі. Нову кампанію, яка називається NAPKINIZED, KFC запустила спільно з дубайським креативним агентством TBWA\RAAD.

Так, використовувати як серветки можна буде чеки, постери, меню, флаєри, підкладки та паперові пакети. Вся продукція друкується на ультрафіолетовому принтері з екологічно безпечними чорнилом, які не шкодять шкірі.

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Головна мета NAPKINIZED–- показати, що у KFC можна вільно їсти руками та не побоюватися їх забруднити. Поки технологію запустили тільки в декількох ресторанах Дубая, а пізніше – в інших закладах ОАЕ і Лівану.

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