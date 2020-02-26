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Євробачення

У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів

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У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 1

У ресторанах популярного фастфуду KFC, що розташовані у Лівані і ОАЕ, почали робити серветки зі всієї наявної паперової продукції, спробувати нові гігієнічні засоби зможуть всі відвідувачі. Нову кампанію, яка називається NAPKINIZED, KFC запустила спільно з дубайським креативним агентством TBWA\RAAD.

Так, використовувати як серветки можна буде чеки, постери, меню, флаєри, підкладки та паперові пакети. Вся продукція друкується на ультрафіолетовому принтері з екологічно безпечними чорнилом, які не шкодять шкірі.

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Головна мета NAPKINIZED–- показати, що у KFC можна вільно їсти руками та не побоюватися їх забруднити. Поки технологію запустили тільки в декількох ресторанах Дубая, а пізніше – в інших закладах ОАЕ і Лівану.

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У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 388429

У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 388430

У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 388431

У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 388432

У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів - фото 388433

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Джерело: fabnews.live/kfc-got-napkinized
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