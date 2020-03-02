Через коронавірус в Китаї знизився рівень забруднення повітря: інфографіка

За даними NASA, епідемія коронавіруса допомогла знизити рівень забруднення повітря в Китаї. Агентство опублікувало відповідні супутникові знімки, на яких видно зниження рівня діоксиду азоту в повітрі, який виділяється автотранспортом, електростанціями і промисловими об'єктами.

За словами вчених NASA, спочатку повітря стало чистішим поблизу міста Ухань, де почалася епідемія коронавіруса. До кінця лютого ця тенденція поширилася на всю країну. NASA відзначає, що в карантин були поміщені мільйони людей, це найбільша подібна акція в історії людства.

І ще: Що буде з тими, хто хоче уникнути перевірки на коронавірус у Китаї: промовисте відео

Це перший раз, коли я бачу таке істотне падіння (рівня діоксиду азоту) На такій великій площі через конкретну подію, – заявила дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів Годдарда при NASA Фей Лю.

Серйозне скорочення шкідливих викидів також спостерігалося під час економічної кризи 2008 року і під час Олімпіади в Пекіні. Однак воно було локалізовано тільки навколо китайської столиці і потім рівень забруднення знову виріс.

Читайте також: Через коронавірус зникла онлайн-гра з каталогів мобільних ігор в Китаї