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У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі

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Кладовище Грін-Вуд у Нью-Йорку - фото 1
Кладовище Грін-Вуд у Нью-Йорку / Instagram

У США з'явилася творча і водночас моторошна вакансія. Відомо, що в рамках програми артрезиденції художнику-претендентові пропонують жити на території кладовищі Грін-Вуд в Нью-Йорку.

Учасники проєкту буде проживати в маєтку, який розташований на кладовищі, впродовж дев'яти місяців: з січня по вересень 2021 року. Він отримає доступ до архівних документів про Грін-Вуд з 1838 року.

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У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415081

Художник буде зобов'язаний створити інсталяцію або інший творчий проєкт про цвинтар. Також йому необхідно буде провести мінімум одну лекцію стосовно своєї діяльності. По завершенні контракту працівник отримає компенсацію у розмірі 7,5 тисячі доларів.

Грін-Вуд є туристичним місцем Брукліна. На кладовищі поховані громадські діячі, політики, діячі культури та інші знаменитості. Там регулярно проводять екскурсії та заходи.

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415082

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415083

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415084

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415085

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415086

У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі - фото 415087

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Джерело: brooklynpaper
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