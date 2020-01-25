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У нью-йоркському готелі відкрили їстівні номери
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Любите смачно попоїсти? Тоді ці готельні номери створені саме для вас. У нью-йоркському готелі Refinery з'явилися їстівні номери. І виглядають вони дуже і дуже апетитно.
У номерах Refinery весь інтер'єр присвячений хлібу: на стінах поклеєні шпалери з булками, подушки зроблені у вигляді батонів, і навіть капці виглядають так, що їх так і хочеться відкусити. І, звичайно ж, на сніданок, обід, вечерю та нічний перекус гостям пропонують фірмову випічку.
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Номери оформляють у залежності від уподобань конкретного гостя. При оформленні номера у гостя цікавляться, хоче він солоні або солодкі булочки, а також який джем і масло подати до випічки.
У підсумку, коли гість заселяється, на нього вже чекає корзина зі свіжою випічкою.
Останнє нововведення готелю – ціла хлібобулочна панель на стіні, з якої можна відкушувати пончики, бублики та рогалики. Звучить просто ідеально!
Щоправда, за ніч у такому готелі доведеться віддати 255 доларів США.
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