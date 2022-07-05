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У "Нової пошти" нова функція: відправка посилок із поштоматів
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Компанія "Нова пошта" наприкінці червня тестувала відправлення посилок із поштоматів. Відтепер ця послуга доступна у 5 містах України. Читайте далі та дізнайтеся, де саме!
Цією послугою можна скористатися у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві. На черзі – Вінниця. Від 18 липня відправлення посилок з поштомата буде доступне і там.
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Можна надсилати посилки вагою до 20 кілограмів – книги, документи, взуття, іграшки, посуд, косметику, одяг, дрібну побутову техніку.
Гроші, цінні папери, зброя, тварини, комахи, харчі, лікарські засоби тощо з терміном придатності до 5 діб та спеціальним температурним режимом, та інші речі, які заборонені законом – надсилати НЕ можна. Також брудні та з сильним запахом посилки не відправлятимуть.
До кінця літа діятимуть такі тарифи:
- Вартість доставки документів – 45 гривень
- Вартість доставки посилки, якщо сплачує відправник, – 35 гривень
- Вартість доставки посилки, якщо сплачує отримувач, – 50 гривень
Щоб відправити посилку з поштомату, потрібно в оновленому додатку на телефоні у розділі "Створити посилку" обрати підпункт місця відправки – поштомат. Електронну накладну створюйте самостійно. Заздалегідь правильно запакуйте посилку. Вже біля поштомата відкрийте створену накладну та натисніть "Відкрити комірку". Покладіть пакунок у комірку. Це потрібно робити протягом доби після створення накладної, не пізніше. Далі підтвердьте ваші дії в додатку на телефоні й закрийте комірку. Різні відправлення складайте в різні комірки!
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