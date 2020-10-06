У нової Tesla Model Y "знесло" дах під час поїздки: відео

Вкотре власники електромобілів Tesla стикаються з несподіваними проблемами. Днями підвіска Model S розвалилася на швидкості 200 кілометрів на годину, а тепер стало відомо, що в абсолютно нового Model Y вітром здуло скляний дах. Основна версія того, що сталося – його просто забули приклеїти.

Новою історією про дефекти електрокарів американського бренду поділився на Reddit й у Twitter власник щойно купленого Model Y. Вони разом з сином поверталися додому з дилерського центру одразу після покупки електрокара. У якийсь момент чоловіки почули сильний шум вітру і припустили, що відкрилося одне з бічних вікон.

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Але проблема виявилася в тому, що вітром здуло скляний дах Model Y. Водій відразу зателефонував у поліцію і попередив, що на трасі можуть валятися рештки конструкції, після чого автомобіль повернули дилеру.

Менеджер, який оформляв угоду, висунув припущення, що або на заводі дах забули приклеїти, або у проданої машини була дефектна прокладка. Продавець пообіцяв безкоштовно відремонтувати електрокар, однак покупець відмовився – він розглядає можливості відмовитися від покупки і повернути повну вартість.

Крім цього випадку, а також ситуації з розваленою підвіскою Model S, відомо і про інші неприємності з електромобілями. Наприклад, у Model 3 всього через місяць після покупки відвалився кермо під час руху, а інший електрокар втратив бампер на дорозі.

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