Електромобілі та авто з паливом порівняли за вартістю ремонту і обслуговування

Американські аналітики провели дослідження і з'ясували на практиці, на скільки ж електромобілі і близькі до них гібриди вигідніше з точки зору експлуатації та обслуговування у порівнянні зі звичайними авто. Відповідний аналіз був проведений американським споживчим журналом Consumer Reports.

Експерти зібрали дані про пробіги і витрати на авто серед власників машин різних класів. Після цього вони розбили автомобілі на три групи у залежності від пробігу – 0-80 тисяч км, 80-161 тисяч км і 161 -322 тисяч км та прорахували для кожної з них вартість володіння автомобілем за одну пройдену милю (1,6 км). В кінці експерти також вирахували середній показник витрат.

До слова: Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто

Як випливає з таблиці, у середньому обслуговування електромобілів і гібридів обходиться у 0,030-0,031 долара, тоді як паливні авто демонструють набагато більшу суму – 0,061 долара. При цьому в міру збільшення пробігу витрати очікувано ростуть на всі типи автомобілів. Не обійшлося і без такої цікавої деталі, як те, що до 160 000 км пробігу електромобілі вимагають менше грошей, ніж гібриди, а після – навпаки, відчутно поступаються їм. Швидше за все, така різниця настає через те, що з часом гібриди потребують заміни батарей.

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