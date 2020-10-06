Підвіска Tesla Model S розвалилася на швидкості 200 кілометрів на годину

На швейцарському форумі tff-forum.de власник електрокара Tesla Model S розповів про несподівану поломку, яка сталася під час їзди.

Водій їхав по автобану в Цюрих, і, на швидкості 200 кілометрів на годину, з-під лівого колеса повалив дим, а кермо заблокувалося. Виявилося, що підвіска машини розвалилася: важіль застряг в спицях диска.

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Автор публікації стверджує, що купив Tesla Model S 90D всього кілька років тому і з того моменту проїхав близько 80 тисяч кілометрів. Однак в сервісному центрі йому заявили, що поломка підвіски це наслідок природного зносу, і виставили рахунок за ремонт на суму 7 560 євро.

Розібратися з причинами події допоможе незалежна експертиза. Не виключено, що поломка виникла через неякісний матеріал – таке припущення озвучують кілька користувачів в коментарях під постом. Деякі також повідомляють, що зіткнулися зі схожими проблемами, але за інших обставин. Поки ж власнику Model S видали інший автомобіль, а сам він радіє, що залишився живий: розвалена підвіска на такій швидкості могла б стати причиною серйозної аварії.

Підвіска Tesla Model S

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