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У деяких містах України можуть збільшити ліміт швидкості до 100 км/год

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У деяких містах України можуть збільшити ліміт швидкості до 100 км/год - фото 1

В Україні можуть збільшити максимально дозволену швидкість у населених пунктах. Для цього дороги пропонують поділити на чотири класи, для кожного з яких буде встановлено свій швидкісний ліміт.

Так, на найбільших ділянках доріг у населених пунктах ліміт швидкості можуть збільшити до 100 км/год. Про це повідомив заступник голови Координаційної ради у Загальнонаціональному форумі безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв у своєму Facebook.

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Зокрема, Координаційна рада пропонує ввести такі обмеження швидкості у населених пунктах:

  • на магістральних дорогах – не більше як 100 км/год;
  • на магістральних вулицях загальноміського значення – не більш 80 км/год;
  • на магістральних вулицях районного значення – не більш 60 км/год;
  • на вулицях і дорогах місцевого значення – не більш ніж 50 км/год.

Зараз максимально дозволена швидкість руху у населених пунктах становить 50 км/год, а на окремих ділянках за рішенням муніципалітетів – 80 км/ч.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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