Принц Гаррі і Меган Маркл створили власну торгову марку

Принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл зареєстрували власну торгову марку Royal Sussex, під якою сподіваються займатися видавничою справою і благодійністю.

Зазначається, що подружжя подали запит на реєстрацію торгової марки ще в червні 2019 року, а в грудні отримали свідоцтво про реєстрацію.

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Під новою торговою маркою принц Гаррі і Меган Маркл зможуть випускати журнали, листівки, постери, календарі та одяг. Також під маркою Royal Sussex вони зможуть проводити благодійні ініціативи зі збору коштів, освітні програми і випускати соціальні кампанії від власного імені.

Раніше повідомлялося про те, що Гаррі і Меган хочуть відокремити власну благодійну діяльність від фонду Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Фонд мав назву The Royal Foundation і був під керівництвом обох сімей. Зараз він перейменований в Фонд герцога і герцогині Кембриджських.

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