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У новому трейлері Соніка в кіно знялись спортсмени
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Автори фільму "Сонік в кіно" на власній шкурі відчули, як важливо догодити глядачам ще на етапі випуску трейлерів і промо-матеріалів, а тому ролик, який на днях з'явився у мережі, б'є прямо в яблучко. Там зібрали все, що тільки можна: і смішного Соніка, і ефектні сцени з картини, і захоплюючі битви.
Для нового трейлера "Сонік в кіно" творці екранізації придумали вельми незвичайний хід.
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Зніматися у рекламі покликали реальних спортсменів – тих, хто за службовим обов'язком постійно стикається з божевільними швидкостями... і кільцями. Гравці в американський футбол, гонщики, бігуни – чим не потенційні фанати Їжака, швидше якого не знайти?
Сонік в кіно – дивіться новий трейлер довгоочікуваного мультфільму:
Чекати виходу картини, нагадаємо, залишилося не так вже й довго. Через необхідність переробити зовнішність персонажа, який не догодив фанатам, прем'єру фільму довелося відкласти, але вже 13 лютого фільм з'явиться в українських кінотеатрах.
Нагадаємо, що у соцмережі Twitter активно поширювали знімок постера стрічки "Сонік в кіно" або "Їжак Сонік" (Sonic the Hedgehog). Річ у тому, що через невдалий вигляд головного персонажа студії довелось повністю змінити зовнішність їжака, оскільки користувачі розкритикували та насміхались над новою стрічкою. Відтак, прем'єру перенесли ще на кілька місяців, щоб дизайнери змогли заново "намалювати" Соніка.
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