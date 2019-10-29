Сонік в кіно: творці повністю змінили вигляд їжака у майбутньому фільмі

Соніка знову перемалювали для нового фільму / Engadget

У мережі з'явився постер з оновленого фільму Сонік в кіно або Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog), який вийде у 2020 році. Що змінилось у курйозній зовнішності головного героя, яка так роздратувала фанатів?

В соцмережі Twitter активно поширюють знімок стенду стрічки Сонік в кіно або Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog), дата виходу якого запланована на 14 лютого 2020 року.

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Річ у тому, що через невдалий вигляд головного персонажа студії довелось повністю змінити зовнішність їжака, оскільки користувачі розкритикували та насміхались над новою стрічкою. Відтак, прем'єру відтягнули ще на кілька місяців, щоб дизайнери змогли заново "намалювати" Соніка.

А от новий постер показує, що Сонік отримав такі ж очі та білі рукавички, як у відеоіграх. Щоправда, чи залишилась усмішка героя такою ж людською і моторошною – невідомо.

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a — Tails' Channel - Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) October 27, 2019

Нагадаємо, як спершу виглядав супершвидкий їжак у скандальних трейлерах:

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