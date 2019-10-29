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Сонік в кіно: творці повністю змінили вигляд їжака у майбутньому фільмі
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У мережі з'явився постер з оновленого фільму Сонік в кіно або Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog), який вийде у 2020 році. Що змінилось у курйозній зовнішності головного героя, яка так роздратувала фанатів?
В соцмережі Twitter активно поширюють знімок стенду стрічки Сонік в кіно або Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog), дата виходу якого запланована на 14 лютого 2020 року.
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Річ у тому, що через невдалий вигляд головного персонажа студії довелось повністю змінити зовнішність їжака, оскільки користувачі розкритикували та насміхались над новою стрічкою. Відтак, прем'єру відтягнули ще на кілька місяців, щоб дизайнери змогли заново "намалювати" Соніка.
А от новий постер показує, що Сонік отримав такі ж очі та білі рукавички, як у відеоіграх. Щоправда, чи залишилась усмішка героя такою ж людською і моторошною – невідомо.
Нагадаємо, як спершу виглядав супершвидкий їжак у скандальних трейлерах:
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