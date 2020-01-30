Генрі Кавілл розповів про свої мечі з серіалу Відьмак

Уже встигли кілька разів подивитися серіал про відьмака Геральта, вивчити напам'ять ту саму пісню і всі репліки героїв, але все одно хочеться ще і ще? Ось легкий спосіб відволіктися від шоу Netflix хоча б на кілька хвилин: замість екранізації подивіться... кілька відео про його створення.

Netflix продовжує тішити роликами про зйомки "Відьмака". На днях Кавілл розповів, як створювалася сцена різанини у Блавікені, а тепер він повідав про ще одну цікаву деталь серіалу – мечі Геральта. Актор розповів, яку зброю для чого (точніше, для кого) використовує, що означає брошка на одній з ручок, і які мечі застосовувалися у кадрі.

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Рекомендуємо дивитися відео з субтитрами:

Ще одне відео вийшло на каналі BBC Radio 1. Журналісти запросили в студію акторів, які виконали роль Йенніфер, Цірі та Геральта, щоб розпитати їх про серіал. Виявилося, наприклад, що незадоволене гарчання, яке мало не в кожній сцені видає відьмак, записували вже окремо, а в знаменитому епізоді з прийняттям ванни Генрі Кавілл дуже старався повторити той самий кадр з гри, але не зміг через форми місткості з водою.

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