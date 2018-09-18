У нового iPhone виникли проблеми з екраном

Про неполадки з новим iPhone говорив і аналітик Canalys

Проблема виникла з LCD-дисплеєм нового iPhone Xr.

12 вересня компанія Apple представила відразу три нових смартфона: iPhone Xs, Xs Max і Xr. Перші дві моделі iPhone Xs і iPhone Xs Max надійдуть у продаж в США вже 21 вересня. А ось найдоступніша версія iPhone Xr з'явиться значно пізніше.

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iPhone Xr надійде в продаж тільки 19 жовтня. Так, з'явилася інформація, що в смартфоні неправильно відбувається розсіювання світла підсвічування біля вирізу. Ще одна проблема полягає в обсязі виробництва з боку Japan Display, а також проблеми з програмами вже з боку Apple.

Про неполадки з новим iPhone говорив і аналітик Canalys. Він прогнозував, що Apple затримає вихід нового смартфона, тому що він не готовий до масових поставок.

Проблема виникла з LCD-дисплеєм нового iPhone Xr

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