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У мережі показали фото, зроблені на iPhone XS

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Які фото робить iPhone XS - фото 1
Які фото робить iPhone XS / petapixel

Опубліковані знімки – один з перших результатів тестування камери нового "яблучного" флагмана.

У мережі були опубліковані знімки, зроблені на iPhone XS. Зробив їх фотограф Остін Манн, який відвідав мальовниче екзотичне місце Занзібарі.

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Ці знімки є одним із перших результатів тестування камери нового флагманського смартфона Apple.

Як відомо, гаджет отримав 12-мегапіксельну подвійну камеру (ширококутний f/1.8 і телеоб'єктив f/2.4 з OIS), як у попередника, але з рядом поліпшень.

Одне з ключових нововведень – можливість регулювати глибину різкості після створення знімка. Це дає можливість виділити основний об'єкт на фотографії. Ця функція доступна як на основній камері флагмана, так і на фронтальній.

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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS
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Фото з iPhone XS

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Джерело: petapixel
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