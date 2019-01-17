Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок

  • 17
Будівля нагадує збільшену копію будинку на дереві - фото 1
Будівля нагадує збільшену копію будинку на дереві / archipro

Цей чорний будинок виглядає дуже стильно.

Приватний будинок Blackpool, представлений проектною студією Glamuzina Paterson Architects, розташований на острові Уаіхеке в Новій Зеландії.

І ще: Американка перетворила старе дерево у бібліотеку

Чорна монолітна конструкція площею 81 кв. метрів буквально потопає в пишній зеленій кроні. Будівля нагадує збільшену копію будинку на дереві і належить молодому подружжю. Будинок представлений чотирма неповними рівнями, на яких розподілені спальня, ванна, бібліотека, вітальня, їдальня, кухня і дві тераси. Велика кількість вікон і натуральні матеріали обробки забезпечують тісний взаємозв'язок внутрішнього простору і навколишньої природи.

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301857

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301858

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301859

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301860

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301861

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301862

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301863

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301864

У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок - фото 301865

А от архітектори зі студії ABestudio звели сучасне помешкання на озері Пангіпуллі у Чилі. Дім з чудовим видом на водойму, гори та зелені луги має форму букви L і також має чорний колір.

Читайте також: Незвичайний будинок, у якому живе Білл Гейтс

Джерело: archipro
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4985
ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
  • 15 cічня, 12:13
  • 1193
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1037808
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Архітектура