У Новій Зеландії звели незвичайний чорний будинок

Цей чорний будинок виглядає дуже стильно.

Приватний будинок Blackpool, представлений проектною студією Glamuzina Paterson Architects, розташований на острові Уаіхеке в Новій Зеландії.

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Чорна монолітна конструкція площею 81 кв. метрів буквально потопає в пишній зеленій кроні. Будівля нагадує збільшену копію будинку на дереві і належить молодому подружжю. Будинок представлений чотирма неповними рівнями, на яких розподілені спальня, ванна, бібліотека, вітальня, їдальня, кухня і дві тераси. Велика кількість вікон і натуральні матеріали обробки забезпечують тісний взаємозв'язок внутрішнього простору і навколишньої природи.

А от архітектори зі студії ABestudio звели сучасне помешкання на озері Пангіпуллі у Чилі. Дім з чудовим видом на водойму, гори та зелені луги має форму букви L і також має чорний колір.

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