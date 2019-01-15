Американка перетворила старе дерево у бібліотеку

Американка зробила міні-бібліотеку у старій тополі, давши дереву нове життя.

Шаралі Ховард (Sharalee Howard) зі штату Айдахо перетворила стареньку тополю на своєму подвір'ї у невеличку бібліотеку. Дерево, якому було понад 100 років, почало помирати, а його гілки обвалювались. Тому Шаралі вирішила зробити всередині того, що залишилось від тополі, маленьке приміщення для книг.

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До слова, користуватись незвичайною бібліотекою може кожен, достатньо просто принести якусь книжку у якості обміну.

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