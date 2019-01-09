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Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі

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Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 1

На озері у Чилі з'явився чорний будиночок, який ідеально підійде інтровертам.

Архітектори зі студії ABestudio звели сучасне помешкання на озері Пангіпуллі у Чилі. Дім з чудовим видом на водойму, гори та зелені луги має форму букви L. Це дозволяє розділити будівлю на зону для відпочинку, роботи та гостей. Виглядає споруда доволі незвично, але захоплює все необхідне для сучасної людини, яка хоче відпочити від руху у мегаполісах.

І ще: Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299720

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299721

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299723

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299722

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299724

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299725

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299726

Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі - фото 299727

Джерело всіх фото: Nico Saieh

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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