Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі

На озері у Чилі з'явився чорний будиночок, який ідеально підійде інтровертам.

Архітектори зі студії ABestudio звели сучасне помешкання на озері Пангіпуллі у Чилі. Дім з чудовим видом на водойму, гори та зелені луги має форму букви L. Це дозволяє розділити будівлю на зону для відпочинку, роботи та гостей. Виглядає споруда доволі незвично, але захоплює все необхідне для сучасної людини, яка хоче відпочити від руху у мегаполісах.

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Джерело всіх фото: Nico Saieh

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