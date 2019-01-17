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Незвичайний будинок, у якому живе Білл Гейтс

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Наразі вартість маєтку становить 123 млн доларів - фото 1
Наразі вартість маєтку становить 123 млн доларів / Hightech.fm

Гейтсу знадобилося 7 років і 63 мільйони доларів на будівництво своєї мрії – маєтку під назвою Xanadu 2.0.

Будинок Білла Гейтса займає площу понад 6 тисяч квадратних метрів – він просто величезний і, ясна річ, буквально напханий всілякими високотехнологічними новинками.

І ще: Білл Гейтс показав унітаз майбутнього

Для будівництва було використано більше 1000 кубічних метрів лісоматеріалів – 500-річна каліфорнійська ялиця. Над будинком працювали понад 300 робітників, в тому числі 100 електриків. Наразі вартість маєтку становить 123 млн доларів. Гейтс купив цей лот в 1988 році за 2 мільйони доларів. А щорічний податок на власність – 1 мільйон доларів.

Високотехнологічна сенсорна система допомагає гостям маєтку стежити за температурою і освітленням в кімнаті. Гостям видають пристрій, за допомогою якого вони можуть керувати сенсорами по всьому будинку. Біля басейну є своя підводна музична система. Басейн розташований в окремій будівлі площею 1200 квадратних метрів – великий коричневий будинок на фотографії. Можна пропливти під скляною стіною і вийти на зовнішню терасу. У будиночку також є роздягальня з чотирма душовими і двома ванними.

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Джерело: consultantsinsider
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