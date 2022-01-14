У Норвегії знайшли дуже рідкісну шахову фігуру: фото

У найстарішому місті Норвегії, археологи виявили невелику шахову фігурку з арабським візерунком. Знахідку зробили під час розкопок біля воріт Андерса Мадсенса, у будинку XIII століття.

Дизайн виробу має абстрактну форму і виконаний відповідно до ісламських традицій, де не має бути зображень людських фігур, пише niku.

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Шахова фігура, що зображує коня, зроблена з оленячого рогу і має циліндричну форму з виступаючим фрагментом угорі. Висота предмета – 3 сантиметри, діаметр – 2,6 сантиметра. Всередину поміщений шматочок свинцю, щоб надати фігурці стійкості.

Дослідники зазначають, що шахи з'явилися у Норвегії наприкінці епохи вікінгів. На думку вчених, абстрактний дизайн предмета виконаний відповідно до ісламської (арабської) традиції. Вчені вважають, що ця фігурка використовувалася як аналог сучасного коня.

Фігура виконана в арабському стилі

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