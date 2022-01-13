На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
14 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 705
Сьогодні, 14 січня, в Україні відзначають Старий Новий 2021 рік, а віряни відзначають день Василя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 січня, Васильєв день. Це православне свято відзначається на честь Василя Великого, відомого як Василь Кесарійський. У четвертому столітті він був архієпископом Кесарії Каппадокійської і прославився як богослов, автор безлічі проповідей та творець ідеї іконостасу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 14 січня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Богдан, В'ячеслав та Григорій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Старий Новий рік
- День Василя
- 1604 – відкрилася Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I
- 1761 – у бою біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (під командуванням Ахмад-шаха Дуррані) у союзі з індійськими мусульманськими загонами повністю знищило військо маратхських князів
- 1929 – під час укрупнення одиниць адміністративно-територіального поділу РРФСР було утворено Центрально-Промислову область
- 1943 – війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал
- 1969 – внаслідок пожежі на борту авіаносця ВМС США Ентерпрайз у районі Гавайських островів загинуло 27 людей, знищено 15 літаків
- 1972 – зійшла на трон королева Данії Маргрете II. Цікаво, що королева поза партійною політикою і не висловлює особистих політичних поглядів
- 1989 - Миколою Расторгуєвим та Ігорем Матвієнком засновано гурт Любе
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою
- 2005 – космічний зонд Гюйгенс здійснив посадку на Титан
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СІЧНЯ
- 83 до н. е. – Марк Антоній, скандальний римський політик та воєначальник
- 38 до н. е. – Друз Старший, римський воєначальник, брат імператора Тіберія
- 1818 - Захаріас Топеліус, видатний фінський письменник і поет, який писав шведською мовою; також він запропонував зробити білий та блакитний кольори прапора Фінляндії.
- 1827 – Петро Петрович Семенов-Тян-Шанський, російський географ та громадський діяч
- 1875 – Альберт Швейцер, німецький теолог і лікар, лауреат Нобелівської премії миру 1952 року
- 1882 – Іван Огієнко (митрополит Іларіон), український православний митрополит, мовознавець
- 1911 – Анатолій Наумович Рибаков, російський письменник
- 1924 – Владлен Бахнов письменник, сценарист
- 1937 – Іслам, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії
- 1966 - Марко Хієтала, бас-гітарист і другий вокаліст фінської симфо-метал групи Nightwish
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо людина народилася у Василів день, то, згідно з повір'ями, вона буде дуже багатою
- Якщо небо ясне та зоряне – буде багатий урожай ягід
- На Василя туман – до врожаю
- Якщо 14 січня багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатим на мед
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 14 січня не рекомендується залишати книги відкритими
- Цієї п'ятниці заборонено вимовляти побажання з часткою "не"
- У жодному разі не можна збиратися за одним столом виключно жіночим колективом
- Не можна виносити сміття
Читайте також: Головні кольори 2022 року: які модні тренди очікуються у рік Водяного Тигра
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+