У Туреччині неподалік від популярного туристичного місця виявили синагогу VII століття

Залишки стародавньої синагоги, що датується VII століттям, знайшли у курортному місті Сіде на середземноморському узбережжі Туреччини.

Серед руїн виявили меморіальну дошку із зображенням менори (семисвічника) та написом івритом та грецькою мовою, пише hurriyetdailynews.

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Судячи з неї, один з парафіян пожертвував деяку суму на ремонт синагоги на згадку про свого сина, який помер у юному віці.

Відкриття стало безперечним доказом, що протягом багатьох років Сіде був домом для євреїв. Примітно, що про цей бік життя міста раніше майже нічого не було відомо. Фахівці знайшли лише кілька записів в історичних документах пізньовізантійського періоду. Виявлення синагоги стало першим матеріальним свідченням життя юдеїв у Сіде.

У Туреччині виявили синагогу VII століття

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