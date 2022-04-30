У Німеччині з'явився величезний банер з Путіним у тюремній робі та бананом на голові

У всьому світі зневажають Володимира Путіна та його режим. Тож президент Росії регулярно стає героєм зображень, на яких його висміюють. Одне із них з'явилися у німецькому Кельні.

Так, стіну Кельна прикрасив величезний банер. На ньому зображений Володимир Путін у тюремній робі та зі шкіркою від банана на голові.

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Відомо, що банер з Путіним має приголомшливі розміри – шість на десять метрів. І висить він на фасаді висотного будинку.

На малюнку президент Росії зображений з не надто радісним виразом обличчя. Його образ доповнює тюремна роба. На ній, до слова, видніється напис: "Посадіть у в'язницю".

Раніше у Лос-Анджелесі з'явилося круте графіті. На ньому Вілл Сміт дає ляпаса президентові Росії Володимиру Путіну.

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