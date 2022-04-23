Вілл Сміт дає ляпас Путіну: у Лос-Анджелесі з'явилося круте графіті

По всьому світу з'являється все більше муралів і малюнків, присвячених Україні. На одному із них, намальованому у Лос-Анджелесі Вілл Сміт дає ляпаса Путіну.

Малюнок – алюзія на скандальний ляпас, який Вілл Сміт дав ведучому Крісу Року під час церемонії "Оскара". Але цього разу по обличчю він б'є Володимира Путіна. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, де з'явився мурал.

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З'явився мурал на вулиці Мелроуз Авеню. Малюнок зробили для того, щоб підтримати протистояння України Володимирові Путіну.

На малюнку – Вілл Сміт. Він дає ляпас президенту Росії Володимиру Путіну. А супроводжує мурал підпис: "Не смій вимовляти слово "Україна" своїм г***яним ротом".

Малюнок уже сподобався користувачам мережі. Тож вони з величезним задоволенням роблять веселі селфі на його фоні.

Над муралом працювали кілька художників, які мешкають зараз у Лос-Анджелесі. Їх, власне, можна побачити на серії фото вище.

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