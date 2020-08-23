Яким електромобілям віддають перевагу українці

Попри те, що попит на електромобілі в Україні за підсумками липня 2020 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019, кількість EV на дорогах зростає.

Найпопулярніші марки електромобілів:

Nissan (55% від загальної кількості);

Tesla (12% від загальної кількості);

Renault (7,5% від загальної кількості);

BMW (4,4% від загальної кількості);

Volkswagen (3,2% від загальної кількості).

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Також стали відомі найбільш популярні моделі електрокарів в Україні:

Nissan Leaf;

Tesla Model S;

Renault Kangoo Z.E.;

BMW i3;

Volkswagen e-Golf.

Для порівняння наводимо найбільш популярні EV за підсумками липня 2020:

Nissan Leaf (234 шт.);

Tesla Model 3 (115 шт.);

Tesla Model S (98 шт.);

Tesla Model X (45 шт.);

Fiat 500e (38 шт.).

Tesla

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