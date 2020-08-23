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Яким електромобілям віддають перевагу українці

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nissan leaf - фото 1
nissan leaf / obozrevatel

Попри те, що попит на електромобілі в Україні за підсумками липня 2020 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019, кількість EV на дорогах зростає.

Найпопулярніші марки електромобілів:

  • Nissan (55% від загальної кількості);
  • Tesla (12% від загальної кількості);
  • Renault (7,5% від загальної кількості);
  • BMW (4,4% від загальної кількості);
  • Volkswagen (3,2% від загальної кількості).

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Також стали відомі найбільш популярні моделі електрокарів в Україні:

  • Nissan Leaf;
  • Tesla Model S;
  • Renault Kangoo Z.E.;
  • BMW i3;
  • Volkswagen e-Golf.

Для порівняння наводимо найбільш популярні EV за підсумками липня 2020:

  • Nissan Leaf (234 шт.);
  • Tesla Model 3 (115 шт.);
  • Tesla Model S (98 шт.);
  • Tesla Model X (45 шт.);
  • Fiat 500e (38 шт.).
Tesla - фото 421529
Tesla

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Джерело: obozrevatel
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