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Літо майбутнього буде надто спекотним для людей
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Чимало людей обожнюють літо, але у майбутньому така любов до тепла може змінитись, адже спекотна пора стане справді небезпечною. Детальніше читайте далі.
Можна ігнорувати питання клімату, однак його зміни точно позначаться на всіх. У BBC вважають, що у майбутньому літо може перетворитись з улюбленої пори року у справді надто складний період для людей, особливо тих, хто працює просто неба або у задушливих цехах.
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Річ у тому, що мільйони людей у різних куточках світу можуть відчути далеко не безпечний рівень теплового навантаження на організм. Це може призвести навіть до того, що деякі органи почнуть відмовляти.
Відомо, що сьогодні у країнах, які розвиваються, чимало працівників мають зовсім не найкращі умови, що збільшує ризики для життя. Серед таких умов є робота на фермах просто неба, на будмайданчиках, у лікарнях, у приміщеннях з поганою системою кондиціювання, а також на фабриках.
А глобальне потепління збільшує шанси на те, що літо буде стати "надто спекотним для людей", як наголошує доктор Джим Лі. Чоловік і зараз працює у спеці у Сінгапурі, де рятує людей від коронавірусу.
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