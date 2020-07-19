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Літо майбутнього буде надто спекотним для людей

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Літо майбутнього буде надто спекотним для людей - фото 1
Літо майбутнього буде надто спекотним для людей

Чимало людей обожнюють літо, але у майбутньому така любов до тепла може змінитись, адже спекотна пора стане справді небезпечною. Детальніше читайте далі.

Можна ігнорувати питання клімату, однак його зміни точно позначаться на всіх. У BBC вважають, що у майбутньому літо може перетворитись з улюбленої пори року у справді надто складний період для людей, особливо тих, хто працює просто неба або у задушливих цехах.

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Річ у тому, що мільйони людей у різних куточках світу можуть відчути далеко не безпечний рівень теплового навантаження на організм. Це може призвести навіть до того, що деякі органи почнуть відмовляти.

Літо майбутнього буде надто спекотним для людей - фото 416522

Відомо, що сьогодні у країнах, які розвиваються, чимало працівників мають зовсім не найкращі умови, що збільшує ризики для життя. Серед таких умов є робота на фермах просто неба, на будмайданчиках, у лікарнях, у приміщеннях з поганою системою кондиціювання, а також на фабриках.

А глобальне потепління збільшує шанси на те, що літо буде стати "надто спекотним для людей", як наголошує доктор Джим Лі. Чоловік і зараз працює у спеці у Сінгапурі, де рятує людей від коронавірусу.

Літо майбутнього буде надто спекотним для людей - фото 416520

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Джерело: BBC
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