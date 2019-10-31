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У Німеччині стоматолог видалив рекордно довгий зуб

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Зуб - фото 1
Зуб / upi

У німецькому місті Оффенбах стоматолог провів видалення зуба рекордної довжини!

До стоматолога Макса Лукаса звернувся пацієнт зі скаргою на гострий зубний біль. Оглянувши зуб, лікар виявив, що він аномальної довжини.

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Коли зуб був видалений виявилося, що його довжина 3,7 сантиметра, що є світовим рекордом! Повідомляється, що інцидент стався ще в 2018 році, і весь цей час Лукас збирав необхідні документи для реєстрації рекорду в Книзі рекордів Гіннеса. Напередодні стоматолог отримав відповідний сертифікат. Німець каже, що виділить в своєму кабінеті спеціальне місце для сертифіката.

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Зуб

А для того, щоб ваші зуби були завжди здоровими, потрібно правильно за ними доглядати. Мова йде не лише про регулярне навідування до стоматологів, а й про щоденну чистку, якою часто більшість нехтує. Стоматологи розповіли, як потрібно доглядати за ротовою порожниною, щоб отримати максимальний ефект.

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Джерело: upi
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