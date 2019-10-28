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Створена зубна щітка з штучним інтелектом

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Зубна щітка Genius X - фото 1
Зубна щітка Genius X / businesswire

У США з'явилася зубна щітка зі штучним інтелектом. Вона допоможе людині визначити необхідний час для чищення зубів і підкаже важливі деталі.

Новинку створили компанії Oral-B і Procter&Gamble. Гаджет назвали Genius X і оснастили штучним інтелектом. Творці зубної щітки повідомляють, що вона допоможе користувачам визначити необхідний час для чищення зубів кожен день.

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Створена зубна щітка з штучним інтелектом - фото 364229

Повідомляється, що компанія Oral-B зібрала і дослідила дані 2 тисяч сесій чистки зубів. Після цього фахівці створили алгоритм, який допоможе поліпшити цей процес.

Під час чищення зубів необхідно активувати відповідну програму в смартфоні. У ньому буде відображатися час для чищення зубів і підказки про те, як проводити процедуру. Також Genius X буде показувати, чи не занадто сильно користувач тисне на емаль і ясна.

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Джерело: businesswire
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