У Німеччині стали популярними веганські презервативи

У 2015 році німецькі підприємці заснували стартап Einhorn (Єдиноріг), що випускає веганські презервативи – з екологічно чистих матеріалів і без використання тваринних компонентів. Їхня компанія стала суперпопулярною і в підсумку приносить їм близько 5 мільйонів доларів на рік.

Спочатку Einhorn створювався як сервіс онлайн-продажів презервативів, проте плани засновників Зіфера і Цайлера швидко змінилися. Збираючи гроші на проєкт, вони дізналися, що гуму для більшості сучасних презервативів пом'якшують казеїном – білком, який міститься в молоці ссавців. Щоб представити екоальтернативу, вони створили свій бренд.

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Презервативи Зіфера і Цайлера виробляються з екологічно чистого латексу, мастило – з речовин рослинного походження, а упаковка – з паперу, придатного для переробки. Однак "єдинороги" дорожчі за аналоги: упаковка з семи презервативів коштує 6 євро.

Попри ціну, продукція компанії швидко стала популярною в Німеччині – тільки за минулий рік було продано понад 4,5 мільйона презервативів. Такому інтересу Зіфер і Цайлер, ймовірно, зобов'язані німецькій моді на екотовари: у 2016 році, наприклад, німці витратили на них близько 60 мільйонів доларів. В основному, як з'ясували в Einhorn, їхніми товарами цікавляться люди від 20 до 40 років. В основному це жінки.

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