У Німеччині розпродують будинки біженців

Мерія міста Гамбург виставила на продаж будиночки, в яких колись розміщували біженців.

Початкова ціна однієї такої споруди площею 28 квадратних метрів становить тисячу євро.

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"Колишні помешкання для біженців, вторинка, що добре збереглися, міцні дерев'яні будинки", – йдеться в Twitter міського відділу по роботі з біженцями з посиланням на оголошення на eBay.

Всього на продаж було виставлено 50 дерев'яних будиночків з обов'язковою умовою перенести покупку на інше місце за свій кошт.

Інтерес до оголошення, в якому говорилося, що будиночки можна використовувати, як студію для занять йогою, майстерню або гостьовий будиночок, був настільки великий, що через два дні воно пропало з сайту.

"Через велику зацікавленість, ми прибрали оголошення, – написали в Twitter відділу. – Але всі зацікавлені особи, які з нами зв'язалися, отримають відповідь".

Будиночки були побудовані три роки тому під час великого напливу біженців. Тепер їх продають за непотрібністю, оскільки число мігрантів, що прибувають до Європи, сильно скоротилося.

Всього за час міграційної кризи в Німеччину прибули 890 тисяч осіб.

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