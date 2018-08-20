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У Єгипті будуть блокувати сайти, а їх відвідувачів – карати
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Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі підписав новий закон, який посилює в країні контроль над інтернетом.
Тепер, згідно з нормами законодавства про "кіберзлочинність", в Єгипті можуть блокуватися сайти, якщо вони будуть визнані загрозою національній безпеці або економіці.
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Більш того, будь-яка людина, яка буде визнаною винною в адмініструванні або навіть відвідуванні такого сайту, може понести покарання: штраф або навіть тюремний термін.
Влада заявляє про необхідність нових заходів, спрямованих на боротьбу з нестабільністю і тероризмом. Однак правозахисні організації звинувачують уряд у спробі утиснути будь-яку політичну опозицію в країні. Каїрська асоціація свободи думки і вираження заявила, що ще до підписання зазначеного закону в Єгипті було заблоковано понад 500 сайтів.
Додамо, минулого місяця в парламенті Єгипту був прийнятий закон, який наказує контролювати облікові записи в будь-яких соціальних мережах, якщо у них є понад 5 тисяч підписників. Цей закон ще потрібно буде підписати президенту країни.
З урахуванням того, що в Єгипті законодавчо заборонені вуличні протести, інтернет залишався єдиною платформою, де єгиптяни могли висловлювати інакомислення.
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