У Єгипті будуть блокувати сайти, а їх відвідувачів – карати

Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі підписав новий закон, який посилює в країні контроль над інтернетом.

Тепер, згідно з нормами законодавства про "кіберзлочинність", в Єгипті можуть блокуватися сайти, якщо вони будуть визнані загрозою національній безпеці або економіці.

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Більш того, будь-яка людина, яка буде визнаною винною в адмініструванні або навіть відвідуванні такого сайту, може понести покарання: штраф або навіть тюремний термін.

Це зроблено для запобігання загроз національній безпеці / Pinterest

Влада заявляє про необхідність нових заходів, спрямованих на боротьбу з нестабільністю і тероризмом. Однак правозахисні організації звинувачують уряд у спробі утиснути будь-яку політичну опозицію в країні. Каїрська асоціація свободи думки і вираження заявила, що ще до підписання зазначеного закону в Єгипті було заблоковано понад 500 сайтів.

Додамо, минулого місяця в парламенті Єгипту був прийнятий закон, який наказує контролювати облікові записи в будь-яких соціальних мережах, якщо у них є понад 5 тисяч підписників. Цей закон ще потрібно буде підписати президенту країни.

З урахуванням того, що в Єгипті законодавчо заборонені вуличні протести, інтернет залишався єдиною платформою, де єгиптяни могли висловлювати інакомислення.

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