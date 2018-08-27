У Nike підтримали Серену Вільямс

Днями з'явилася новина про те, що організатори турніру French Open забанили тенісистку Серену Вільямс за її обтислий чорний костюм Nike.

Президент Французької федерації тенісу Бернар Г'юдічеллі висловив своє обурення з приводу комбінезона, звинуватив Серену в неповазі та повідомив, що в наступному році на турнірі буде введений дрес-код.

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Сама ж Вільямс сказала, що відчуває себе в такому костюмі супергероєм. Відразу після скандалу Nike опублікували твіт на підтримку тенісистки: "Ви можете дістати супергероя з її костюма, але ви ніколи не відберете її суперсили".

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD — Nike (@Nike) 25 серпня 2018 р.

У своєму інтерв'ю для The Chicago Tribune Серена Вільямс відповіла на інцидент: "Коли справа стосується моди, не хочеться робити ті ж помилки". І додала: "Я думаю, що це очевидно, що турніри-учасники Великого шолома мають право робити що захочуть. Але якби організатори знали, що деякі речі відбуваються з причин, пов'язаних зі здоров'ям, думаю, вони не були б проти".

Річ у тім, що обтягуючий костюм спортсменці довелося надіти для запобігання можливого тромбозу в зв'язку з недавнім народженням дочки. До того ж в цьому образі Серена відчуває себе справжнім воїном.

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