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У Nike підтримали Серену Вільямс

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Серену Вільямс підтримали в Nike - фото 1
Серену Вільямс підтримали в Nike / gettyimages

Днями з'явилася новина про те, що організатори турніру French Open забанили тенісистку Серену Вільямс за її обтислий чорний костюм Nike.

Президент Французької федерації тенісу Бернар Г'юдічеллі висловив своє обурення з приводу комбінезона, звинуватив Серену в неповазі та повідомив, що в наступному році на турнірі буде введений дрес-код.

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Сама ж Вільямс сказала, що відчуває себе в такому костюмі супергероєм. Відразу після скандалу Nike опублікували твіт на підтримку тенісистки: "Ви можете дістати супергероя з її костюма, але ви ніколи не відберете її суперсили".

У своєму інтерв'ю для The Chicago Tribune Серена Вільямс відповіла на інцидент: "Коли справа стосується моди, не хочеться робити ті ж помилки". І додала: "Я думаю, що це очевидно, що турніри-учасники Великого шолома мають право робити що захочуть. Але якби організатори знали, що деякі речі відбуваються з причин, пов'язаних зі здоров'ям, думаю, вони не були б проти".

Річ у тім, що обтягуючий костюм спортсменці довелося надіти для запобігання можливого тромбозу в зв'язку з недавнім народженням дочки. До того ж в цьому образі Серена відчуває себе справжнім воїном.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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