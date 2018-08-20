Український фуболіст пояснив, чому відвернувся від російського прапора під часу гімну

У Росії спалахнув новий скандал з українським футболістом. Вихованець київського Динамо Віталій Федорів, який грає за команду Нижнього Новгорода, проігнорував російський прапор, що обурило тамтешніх вболівальників.

Перед початком матчу Нижній Новгород – Сочі футболісти обох команд вишикувалися для виконання гімну Росії, під час якого повернулися обличчям до російського прапору. Єдиним, хто цього не зробив, став український захисник Новгорода Віталій Федорів. Він продовжував стояти обличчям до трибун.

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Після матчу, який завершився перемогою гостей з рахунком 1:0, російські ЗМІ та вболівальники засудили поведінку футболіста. Його звинувачували в демонстративній неповазі до Росії та її державної символіки.

Украинский защитник "Нижнего Новгорода" Федорив отвернулся от флага России во время гимна перед матчем ФНЛ pic.twitter.com/gHcJMuZAZN — Toтzе (@zagibaigvozdi) 19 серпня 2018 р.

Натомість сам Федорів заявив, що він, як віруюча людина, перед кожною грою вимовляє на полі слова молитви. "На моє глибоке переконання, спорт – поза політикою. Я з повагою ставлюся до гімну і прапора будь-якої країни. Так що прошу в моїх діях не вбачати ніякої політичної підоснови", – процитувала його слова прес-служба.

30-річний Віталій Федорів – вихованець київського Динамо. В Україні він також виступав за Говерлу, Олімпік, Кривбас і провів два матчі за національну збірну. У Росії він раніше грав за пермський Амкар. Контракт з новгородським клубом Федорів підписав в лютому 2018 року, на його рахунку – 11 матчів у складі цієї команди.

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