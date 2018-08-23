Відомо, чому режисер відмовився від зйомок нового фільму про Джеймса Бонда

Днями стало відомо, що режисер Денні Бойл не зніматиме 25-й фільм про суперагента Джеймса Бонда. Повідомлялося, що він покинув режисерське крісло через "творчі розбіжності".

Видання The Telegraph, посилаючись на свої джерела, стверджує, що причиною послужив конфлікт, що виник між Бойлом і виконавцем головної ролі Деніелом Крейгом.

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Раніше йшлося про те, що розбіжності виникли на ґрунті сценарію. Денні Бойл хотів зосередитися на сучасних політичних проблемах, пов'язаних з напругою у відносинах з Росією, а продюсери фільму таку ідею буцімто не підтримали. Джерело, з яким спілкувалися журналісти The Telegraph, стверджує, що це не вся правда.

"Я чув, що вони хотіли використовувати історію з "Холодною війною", але зробити її сучасною, – розповідає джерело. – Денні Бойл це підтримував. Це не було проблемою. Проблеми почалися на фінальних етапах кастингу".

На роль головного російського лиходія Бойл розглядав польського актора Томаша Кота ("Холодна війна"). Але Деніел Крейг виступив проти його кандидатури.

"Слово Крейга багато значить на кастингах. Ніхто з дівчат Бонда не був затверджений на роль без його згоди", – заявляє анонімне джерело.

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