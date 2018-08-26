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Серену Вільямс розкритикували через костюм

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Серена Вільямс розбурхала мережу своїм костюмом - фото 1
Серена Вільямс розбурхала мережу своїм костюмом / gettyimages

Тенісистка Серена Вільямс зазнала жорсткої критики під час свого виступу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Організатори заборонили спортсменці виходити на корт в наступному році в чорному костюмі від Nike.

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Як повідомляє ESPN, президент Французької федерації тенісу Бернар Г'юдічеллі заявив, що на турнірі French Open введуть дрес-код.

Це пов'язано з появою Серени Вільямс на корті в облягаючому комбінезоні чорного кольору в стилі Жінки-кішки. На думку Гьюдічеллі, такий зовнішній вигляд не прийнятний і потрібно мати повагу до гри та місця її проведення.

Відтепер організатори турніру будуть перевіряти форму спортсменів перед виступом, щоб та відповідала новому дрес-коду. Однак правила не будуть такими суворими, як на Вімблдоні, де допускається винятково білий тотал-лук.

Уперше в новому костюмі Серена з'явилася на публіці в травні, після народження доньки. Тенісистка заявила, що відчуває себе воїном у такій формі, войовничою принцесою з Ваканди (вигадана країна з фільму "Чорна пантера").

Я завжди живу в якомусь вигаданому світі і хотіла бути супергероєм. Так що я себе відчуваю в своєму роді супергероєм в цьому костюмі, – поділилася Вільямс.

Не обійшлося, звичайно ж, без критики костюма в соцмережах.

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Джерело: ESPN
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