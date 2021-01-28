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У Netflix пояснили, чому серіал Бріджертони настільки популярний

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Чому серіал Бріджертони такий популярний - фото 1
Чому серіал Бріджертони такий популярний

Джіні Хоу, віцепрезидент компанії Netflix, розповіла про те, як "Бріджертони" стали серіалом, який отримав найбільшу кількість переглядів на платформі за останній час. Він зібрав близько 82 мільйонів переглядів за перший місяць з дня релізу й увійшов у десятку найкращих в усіх країнах, крім Японії.

Джіні Хоу стверджує, що публіка любить романтику. Тож це й стало причиною приголомшливого успіху "Бріджертонів".

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"Книжкові романи завжди продавалися неймовірно добре. Але ці твори рідко потрапляли на екран", – зауважила віцепрезидент компанії.

Любовна історія головних героїв тримає у напрузі глядачів протягом усього серіалу.

Вона також розповіла про задум картини.

"Бріджертони" взяли за основу правду про походження королеви Шарлотти, але переосмислили її, представивши темношкіру королеву. Вона використовує свою владу для введення значущих змін у британському суспільстві. Розширення прав і можливостей кольорових людей і жінок зробило серіал доступним і сучасним, знаходячи відгук у людей в усьому світі", – зауважила вона.

Але не всі глядачі залишилися задоволені такою недостовірність картини.

Успіх серіалу просунув книги в списки бестселерів The New York Times вперше через 18 років після того, як вони були опубліковані.

Раніше стало відомо, що Netflix продовжує серіал на другий сезон. У ньому візьме участь практично весь акторський склад першого сезону. Тут ви можете переглянути тизер.

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