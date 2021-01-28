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У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують

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Кадр з фільму "Александр" - фото 1
Кадр з фільму "Александр"

Наївно думати, що все, що ми бачимо у фільмах, є реальним. Зрозуміло, що актори вживаються у ролі та намагаються передати історію, але інколи вік тих, хто грає дітей та батьків не так сильно відрізняється. І ось цьому доказ!

Якщо вас дратували підлітки у фільмах та серіалах, які виглядали так, наче вони вже виховують власних дітей, то ця добірка точно здивує. Чимало акторів, які на екранах поставали батьками, могли бути не надто старшими за своїх спадкоємців. Приміром, Анджеліна Джолі стала екранною матусею у фільмі "Александр", хоча мала мізерну різницю у віці зі своїм "сином" Коліном Фарреллом. І таких "ляпів" є чимало!

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Фільм "Александр" (2004), де Анджеліна Джолі грала маму Коліна Фаррела:

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445110

Фільм "Мамма Міа!" (2008), де Шер зіграла роль матері Меріл Стріп:
У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445111

Фільм "Круті дівчата" (2004), Емі Полер грає роль мами Рейчел Макадамс:

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445112

Фільм "Форест Гамп" (1994), де Саллі Філд зіграла матусю Мота Хенкса, хоч за кілька років до цього грала його кохану у стрічці "Родзинка":

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445113

Фільм "Горбата гора" (2005), де Хіт Ленджер зіграв батька Кейт Мари:
У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445114

Серіал "Щоденники вампіра", де Пол Веслі у ролі сина Енні Вершинг:
У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445210

Фільм "Рокетмен" (2019), де Брайс Говард зіграла матусю Терона Егертона:
У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445115

Серіал "Блудний син" (2019), де Белламі Янг та Майкл Шин зіграли батьків Тома Пейна:

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445209

Фільм "Зведені брати" (2008), де Вілл Фаррел зіграв сина Мері Стінберген:

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445211

Фільм "Скло" (2019), де Семюель Л. Джексон виконав роль сина Шарлейн Вудар:

У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують - фото 445212

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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