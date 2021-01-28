У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують

Наївно думати, що все, що ми бачимо у фільмах, є реальним. Зрозуміло, що актори вживаються у ролі та намагаються передати історію, але інколи вік тих, хто грає дітей та батьків не так сильно відрізняється. І ось цьому доказ!

Якщо вас дратували підлітки у фільмах та серіалах, які виглядали так, наче вони вже виховують власних дітей, то ця добірка точно здивує. Чимало акторів, які на екранах поставали батьками, могли бути не надто старшими за своїх спадкоємців. Приміром, Анджеліна Джолі стала екранною матусею у фільмі "Александр", хоча мала мізерну різницю у віці зі своїм "сином" Коліном Фарреллом. І таких "ляпів" є чимало!

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Фільм "Александр" (2004), де Анджеліна Джолі грала маму Коліна Фаррела:

Фільм "Мамма Міа!" (2008), де Шер зіграла роль матері Меріл Стріп:



Фільм "Круті дівчата" (2004), Емі Полер грає роль мами Рейчел Макадамс:

Фільм "Форест Гамп" (1994), де Саллі Філд зіграла матусю Мота Хенкса, хоч за кілька років до цього грала його кохану у стрічці "Родзинка":

Фільм "Горбата гора" (2005), де Хіт Ленджер зіграв батька Кейт Мари:



Серіал "Щоденники вампіра", де Пол Веслі у ролі сина Енні Вершинг:



Фільм "Рокетмен" (2019), де Брайс Говард зіграла матусю Терона Егертона:



Серіал "Блудний син" (2019), де Белламі Янг та Майкл Шин зіграли батьків Тома Пейна:

Фільм "Зведені брати" (2008), де Вілл Фаррел зіграв сина Мері Стінберген:

Фільм "Скло" (2019), де Семюель Л. Джексон виконав роль сина Шарлейн Вудар:

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