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У серіалі Бріджертони помітили кіноляп: фотофакт
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Під час зйомок популярного серіалу "Бріджертони" допустили у кадрі помилку, яка вказує на сучасні реалії. Кіноляп з'явився у мережі.
Як відзначили кілька користувачів Twitter, у сцені в першому епізоді серіалу, дія якої відбувається у 1800-х роках, показаний запряжений конем віз, що повертає за ріг на брукованій дорозі з намальованою жовтою лінією. Однак цих ліній, що позначають обмеження на паркування, не було у Великобританії до 1947 року.
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"Дійсно насолоджувався "Бріджертонами", але з технологіями, доступними творцям фільмів у наші дні, яка жовта лінія?" – обурився один з коментаторів в Twitter.
Інший користувач стверджував, що помітив кілька плакатів Primark у вікні в одній зі сцен. Ірландська роздрібна мережа Primark була заснована у 1969 році і сьогодні налічує понад 100 магазинів в Англії, де знімався серіал. Також юзери відзначають, що побачили сучасні дверні дзвінки і знак парковки в серіалі.
"Бріджертони" – романтична драма епохи Регентства, заснована на серії книг Джулії Куїнн, стала миттєво популярною на Netflix після її прем'єри 25 грудня.
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