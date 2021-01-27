У серіалі Бріджертони помітили кіноляп: фотофакт

Під час зйомок популярного серіалу "Бріджертони" допустили у кадрі помилку, яка вказує на сучасні реалії. Кіноляп з'явився у мережі.

Як відзначили кілька користувачів Twitter, у сцені в першому епізоді серіалу, дія якої відбувається у 1800-х роках, показаний запряжений конем віз, що повертає за ріг на брукованій дорозі з намальованою жовтою лінією. Однак цих ліній, що позначають обмеження на паркування, не було у Великобританії до 1947 року.

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"Дійсно насолоджувався "Бріджертонами", але з технологіями, доступними творцям фільмів у наші дні, яка жовта лінія?" – обурився один з коментаторів в Twitter.

Really enjoying Bridgerton, but with the technology available to film makers these days, a yellow line? pic.twitter.com/Ah4rljsfKn — West End Fan (@WestEndFan1) January 11, 2021

Інший користувач стверджував, що помітив кілька плакатів Primark у вікні в одній зі сцен. Ірландська роздрібна мережа Primark була заснована у 1969 році і сьогодні налічує понад 100 магазинів в Англії, де знімався серіал. Також юзери відзначають, що побачили сучасні дверні дзвінки і знак парковки в серіалі.

"Бріджертони" – романтична драма епохи Регентства, заснована на серії книг Джулії Куїнн, стала миттєво популярною на Netflix після її прем'єри 25 грудня.

the primark poster in question pic.twitter.com/H6EZRdramn — Jordan (@JORDANLEWlS) January 5, 2021

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