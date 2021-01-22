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Netflix продовжив серіал Бріджертони на другий сезон: перший тизер

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Netflix продовжив на другий сезон популярний серіал Бріджертони, заснований на книгах Джулії Куїн. З цієї нагоди сервіс випустив тизер.

На сторінці проєкту в Instagram опублікований реліз в стилі світських сторінок оповідачки леді Віселдаун.

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"Всі гудуть від останніх пліток, і тому для мене велика честь повідомити вам: Бріджертони офіційно продовжений на другий сезон. Сподіваюся, ви зберегли пляшку ратафії з цієї чудової нагоди", – йдеться в листі.

Зйомки другого сезону почнуться навесні у Великобританії. Новий сезон буде більше присвячений романтичним починанням лорда Ентоні Бріджертона, старшого брата Дафни, а також представить нових персонажів. Нагадаємо, перший сезон Бріджертонів, над яким працювала Шонда Раймс (Анатомія пристрасті), вийшов в грудні 2020 року. У картині знімалися Фібі Дайневор, Джулі Ендрюс та інші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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