На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт
-
- 1
У небі над Швейцарськими Альпами 10 березня помітили цікаві кільцеподібні структури у вигляді хмар, які деякі очевидці сприйняли навіть за "наслідки НЛО". Тривалість існування кілець варіювала від 2 до 15 хвилин.
Насправді загадковому явищу знайшли цілком приземлене пояснення. Про це написав у Facebook відомий інженер-синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.
І ще: Столицю Китаю накрила найпотужніша піщана буря: відео
Посилаючись на фахівців з центру MeteoNews, він зазначив, що помічені над горами в Швейцарії форми були явно штучного походження і, ймовірно, є конденсаційними слідами від проходження військових літаків. Неподалік від цього місця дійсно розташований військовий аеродром "Майрінген". Там підтвердили, що польоти проходили у зазначений час і в тому місці.
"За умови високої вологості на ешелоні польоту у верхній тропосфері конденсаційні сліди можуть довго зберігатися на небі і навіть розростатися. Так сталося і цього разу", – стверджує Кибальчич.
Читайте також: Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг: відео
-
12:18У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
11:17Родом з 70-х: Opel готує свою найнезвичайнішу модель
-
10:48Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом
-
10:20У Японії створили їстівні склянки для пива: з якими смаками доступні чашки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:49В інтернеті показали, яким буде перший смартфон від Tesla: фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
08:50Hermes почне робити сумки з грибів: як виглядатиме екологічний аксесуар
-
08:24Кухарка з Італії розповіла, як приготувати ідеальні макарони
-
07:51Компанія Pagani продемонструвала, як звучить майбутній гіперкар Huayra R
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
21:46Кодові слова: яким секретним ім'ям називають Єлизавету II
-
21:1716 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
20:16Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес прокоментували чутки про розрив стосунків
-
19:44Діджей з Казахстану отримав Греммі за ремікс на відому пісню
-
19:18П'ять простих способів їсти менше солі
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:31Як виглядає наймодніше взуття цієї весни (фото)
-
18:17Гороскоп на 16 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
17:44Наскільки принц Гаррі і Меган Маркл "впали" в очах британців
-
17:18Що таке нікотинова ломка і як її подолати
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей