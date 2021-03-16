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У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт

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У небі над Альпами помітили загадкові кола: фотофакт - фото 1

У небі над Швейцарськими Альпами 10 березня помітили цікаві кільцеподібні структури у вигляді хмар, які деякі очевидці сприйняли навіть за "наслідки НЛО". Тривалість існування кілець варіювала від 2 до 15 хвилин.

Насправді загадковому явищу знайшли цілком приземлене пояснення. Про це написав у Facebook відомий інженер-синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

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Посилаючись на фахівців з центру MeteoNews, він зазначив, що помічені над горами в Швейцарії форми були явно штучного походження і, ймовірно, є конденсаційними слідами від проходження військових літаків. Неподалік від цього місця дійсно розташований військовий аеродром "Майрінген". Там підтвердили, що польоти проходили у зазначений час і в тому місці.

"За умови високої вологості на ешелоні польоту у верхній тропосфері конденсаційні сліди можуть довго зберігатися на небі і навіть розростатися. Так сталося і цього разу", – стверджує Кибальчич.

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