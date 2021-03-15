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Столицю Китая накрила найпотужніша піщана буря: відео

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Піщана бюря в Пекіні - фото 1
Піщана бюря в Пекіні / meteoprog

Пекін накрила найпотужніша піщана буря, через що небо китайської столиці забарвилося в помаранчевий колір. Очевидці публікують відео з незвичайним природним явищем в Twitter.

Китайську столицю Пекін накрила сильна піщана буря, в зв'язку з чим влада оголосила жовтий рівень небезпеки в місті.

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"Концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста перевищила 8000 мікрограмів на кубічний метр, що в 160 разів перевищує максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограмів / кубометр", – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що природна стихія призвела до утворення пробок на дорогах, адже видимість мінімальна. Згідно з прогнозами, буря почне стихати тільки через добу. Керівництво Пекіна закликало жителів міста скасувати заходи на відкритому повітрі і без крайньої потреби не виходити на вулицю.

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