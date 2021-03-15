Столицю Китая накрила найпотужніша піщана буря: відео

Пекін накрила найпотужніша піщана буря, через що небо китайської столиці забарвилося в помаранчевий колір. Очевидці публікують відео з незвичайним природним явищем в Twitter.

Китайську столицю Пекін накрила сильна піщана буря, в зв'язку з чим влада оголосила жовтий рівень небезпеки в місті.

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"Концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста перевищила 8000 мікрограмів на кубічний метр, що в 160 разів перевищує максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограмів / кубометр", – зазначено в повідомленні.

Відзначається, що природна стихія призвела до утворення пробок на дорогах, адже видимість мінімальна. Згідно з прогнозами, буря почне стихати тільки через добу. Керівництво Пекіна закликало жителів міста скасувати заходи на відкритому повітрі і без крайньої потреби не виходити на вулицю.

#BREAKING | A capital chinesa, Pequim, amanheceu coberta por uma espessa poeira marrom nesta segunda-feira, no que a agência meteorológica chamou de a maior tempestade de areia em uma década. (Reuters)#Pequim #Beijing #sandstormpic.twitter.com/cfhvBpym3E — Mundo News (@Mundo__News) March 15, 2021

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1 — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021

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