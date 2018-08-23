У NASA пропонують зробити селфі в космосі

Космічне агентство випустило додаток, що пропонує зробити знімок на тлі галактик і далеких зірок.

NASA випустило жартівливий додаток для операційних систем iOS і Android на честь 15-річчя космічного телескопа "Спітцер".

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У NASA Selfies космічне агентство використовувало знімки телескопа, зроблені ним за шість років основної місії. Додаток вставляє обличчя у шолом космонавта, ширяючого на тлі галактик, зірок і сузір'їв, за якими спостерігав "Спітцер".

Додаток дозволить робити кумедні селфі

Телескоп був запущений 25 серпня 2003 року. У ті роки це був найбільший і точний інфрачервоний телескоп у світі, поки в 2009-му його не оминула за всіма параметрами космічна обсерваторія "Гершель".

Телескоп був названий на честь американського астрофізика Лаймана Спітцера, який розробляв теорії фізики міжзоряного середовища, просував ідею космічних телескопів ще в 40-х роках 20 століття і отримав безліч нагород, включаючи Золоту медаль Королівського астрономічного товариства в 1978 році.

"Спітцер" знімав космос в інфрачервоному діапазоні. Через те, що ці промені поглинаються земною атмосферою, їх неможливо зафіксувати на Землі.

15 травня 2009 в апарату закінчився рідкий холодоагент – охолоджувальна речовина, яка дозволяла працювати інфрачервоній камері й іншим приладам. Після цього основна місія закінчилася і почалася так звана "тепла місія".

Зараз телескоп переорієнтований на дослідження, присвячені швидкості розширення Всесвіту.

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